Сотни российских туристов застряли в аэропорту Антальи. Их борт должен был вылететь в пятницу вечером вечером в районе 8-ми часов. По словам пассажиров, представитель "Аэрофлота" сообщил о технической неисправности самолета.

Люди просидели в аэропорту несколько часов, а затем их стали развозить по гостиницам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

