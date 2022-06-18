В Москве вырос спрос на речные круизы

Спрос на речные круизы заметно вырос. Об этом говорят туроператоры. В лидерах популярных направлений оказались Санкт-Петербург и Казань, а также путешествия по Волге.

Москвичи могут отправиться в круиз на выходные или на две недели. Подробнее о ценах и направлениях речного туризма – в сюжете телеканала Москва 24.

