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09:30

Транспорт

Пригородные электрички не будут заезжать на Рижский вокзал с 1 марта и до осени

Пригородные электрички не будут заезжать на Рижский вокзал с 1 марта и до осени

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Пригородные электрички не будут заезжать на Рижский вокзал с 1 марта и до осени. Платформы вокзала закрывают на полгода – в связи с возведением нового ТПУ "Рижская". Он объединит сразу три центральных диаметра: второй, третий и четвертый.

Пересадки будут занимать всего несколько минут. Для этого на Рижском вокзале реконструируют платформы и обновить пути. На время работ часть поездов Рижского направления пустят по укороченным маршрутам до станций Стрешнево и Дмитровская. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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