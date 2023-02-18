Пригородные электрички не будут заезжать на Рижский вокзал с 1 марта и до осени. Платформы вокзала закрывают на полгода – в связи с возведением нового ТПУ "Рижская". Он объединит сразу три центральных диаметра: второй, третий и четвертый.

Пересадки будут занимать всего несколько минут. Для этого на Рижском вокзале реконструируют платформы и обновить пути. На время работ часть поездов Рижского направления пустят по укороченным маршрутам до станций Стрешнево и Дмитровская. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.