Силуанов оценил включение РФ в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам, является сугубо политическим и откровенно недружественным решением Евросоюза, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Это акт, конечно, недружественный в продолжение тех шагов, которые ряд недружественных стран предпринимают в отношении России. И здесь тоже абсолютно надуманные претензии", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время, по словам министра, данный шаг ЕС не окажет никакого влияния на российскую экономику.

"Никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет", – добавил Силуанов.

14 февраля Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ. В заявлении Совета Евросоюза указано, что общение между ЕС и Россией по налоговым вопросам приостановилось после начала СВО. Кроме того, РФ включили в список после проверки группой Кодекса поведения нового законодательства России, которое было принято в 2022 году против критериев налогового управления.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!