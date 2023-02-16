ГД прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы единогласно одобрили закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 других договоров с организацией. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно решению, российская сторона отказалась от Устава из-за прекращения членства в данной организации. В общей сложности РФ денонсировала 21 документ. В перечень входят Конвенция о пресечении терроризма, Конвенция о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и другие.

В марте 2022 года Россия прекратила членство в Совете Европы. Такое решение одобрили в комитете министров организации.

В январе 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что решение поспособствует устранению коллизии в российском правовом поле, которая появилась после выхода РФ из организации.



ГД приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

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