ЕС включил Россию в список стран – налоговых убежищ

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Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС, которое было распространено в Брюсселе.

"ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику", – отмечается в сообщении.

В заявлении Совета Евросоюза указано, что в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения также внесли Британские Виргинские Острова, Коста-Рику и Маршалловы Острова.

В документе пояснили, что общение между Евросоюзом и Россией по налоговым вопросам приостановилось после начала СВО. Кроме того, Россию включили в список после проверки группой Кодекса поведения нового законодательства России, которое было принято в 2022 году против критериев налогового управления.

Согласно проведенной проверке, Россия не стала решать "вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний (Критерий 2.1.)".

В Совете ЕС уточнили, что в данный момент в список стран – налоговых убежищ входят 16 юрисдикций.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что власти России еще не сформировали позицию по налогообложению для работающих из-за рубежа россиян.

По его словам, главной идеей будущего законопроекта является оплата налогов без негативных к этому стимулов. Россия заинтересована в создании условий для продолжения оплаты налогов сферой бизнеса.

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