Силуанов заявил об отсутствии позиции властей по налогообложению для уехавших россиян

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Власти России еще не сформировали позицию по налогообложению для работающих из-за рубежа россиян. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сейчас позиция окончательно не сформирована", – цитирует его РИА Новости.

При этом, как сообщил министр, депутаты выступили с инициативами, которые в настоящее время рассматриваются. По его словам, главной идеей будущего законопроекта является оплата налогов без негативных к этому стимулов. Россия заинтересована в создании условий для продолжения оплаты налогов сферой бизнеса.

Ранее Минфин рассматривал повышение налоговой ставки для работающих за рубежом россиян с 13 до 30%. После 6 месяцев отсутствия в РФ россиянин перестает быть налоговым резидентом страны. Ведомство предлагает облагать налогом доход россиян и после полугода.



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