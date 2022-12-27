11:03Общество
Силуанов заявил об отсутствии позиции властей по налогообложению для уехавших россиян
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Власти России еще не сформировали позицию по налогообложению для работающих из-за рубежа россиян. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сейчас позиция окончательно не сформирована", – цитирует его РИА Новости.
При этом, как сообщил министр, депутаты выступили с инициативами, которые в настоящее время рассматриваются. По его словам, главной идеей будущего законопроекта является оплата налогов без негативных к этому стимулов. Россия заинтересована в создании условий для продолжения оплаты налогов сферой бизнеса.
Ранее Минфин рассматривал повышение налоговой ставки для работающих за рубежом россиян с 13 до 30%. После 6 месяцев отсутствия в РФ россиянин перестает быть налоговым резидентом страны. Ведомство предлагает облагать налогом доход россиян и после полугода.
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