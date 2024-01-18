18 января, 07:15Транспорт
Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве с 20 января
С 20 января в Москве изменят восемь маршрутов автобусов и электробусов. Это коснется ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО, а также ТиНАО.
Ежемесячно на этих маршрутах пассажиры совершают почти полмиллиона поездок. После изменений транспорт здесь будет ходить чаще.
Кроме того, появится более удобный подъезд к станциям Московских центральных диаметров, жилым домам и социальным объектам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.