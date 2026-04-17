Москвичам посоветовали перенести поездки за город на выходные

Из‑за начала дачного сезона на вылетных магистралях Москвы возможны заторы. Повышенная загруженность ожидается на Липецкой улице, а также на Щелковском, Ленинградском, Ярославском, Варшавском и Каширском шоссе.

Трафик может оставаться плотным до 20:00, поэтому поездки за город рекомендуют перенести на утро субботы.

В ЦОДД отмечают, что специалисты будут следить за ситуацией в реальном времени и при необходимости корректировать работу светофоров.

