Росавиация опровергла введение запрета на пауэрбанки в самолетах

Росавиация опровергла введение полного запрета на пауэрбанки в самолетах. Как пояснили в ведомстве, эксперты не видят причин для этого.

В федеральном агентстве воздушного транспорта напомнили, что подобные запреты на провоз таких устройств уже существуют. Кроме того, они регулируются как международными нормами перевозки опасных грузов, так и внутренними правилами авиакомпаний.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росавиация рекомендовала Минтрансу РФ запретить применение пауэрбанков во время полетов из-за случаев возгорания на борту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.