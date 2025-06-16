Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

При строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование и технологии, рассказал Сергей Собянин. Информационное моделирование от российских разработчиков сопровождает проекты станций на всех этапах строительства.

"На юге и юго-западе столицы в рамках трех проектов КРТ запланирована реорганизация неэффективно используемых земельных участков и бывших промзон общей площадью свыше 16 гектаров. Площадки находятся в бывших промзонах Котляково, Черемушки и "Квартал 25а Черемушки". Здесь появится 5 жилых домов по программе реновации с общей площадью квартир более 225 тысяч квадратных метров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Утверждены проекты планировки 10 площадок, на каждой из которых построят по физкультурно-оздоровительному комплексу. Спортивные объекты возведут благодаря редевелопменту промзон в 6 округах Москвы.