16 марта, 13:15Транспорт
Временные ограничения вводили в московских аэропортах во время атаки беспилотников
Временные ограничения вводили в московских аэропортах во время атаки беспилотников, сообщили в Росавиации.
Сейчас в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский они сняты. Аэропорт Внуково работает с ограничениями, принимает и отправляет рейсы по согласованию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
