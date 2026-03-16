Причал "Парк "Фили" в Москве восстановил работу после ЧП

Причал "Парк "Фили" на первом регулярном речном маршруте электротранспорта восстановил работу. Суда идут со всеми остановками. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

По предварительным данным, ранее на воде случилось ЧП. Столкнулись электросудно "Шмелевка" и байдарка с пассажирами. В момент аварии на борту были два человека. Идет расследование. На месте работают сотрудники поисково-спасательной службы.

