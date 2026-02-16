Росавиация рекомендовала перевозчикам выявлять авиадебоширов до посадки в самолет

Потенциальных авиадебоширов следует выявлять еще до посадки в самолет. Такую рекомендацию выпустила Росавиация.

Перевозчикам напомнили, что они имеют право отказать пассажиру в перелете на любом этапе. В МВД предлагают обращать внимание на неадекватных и пьяных людей в залах ожидания и использовать профилактические меры.

Также в ведомстве подчеркнули, что одной из причин неадекватного поведения на борту остается продажа алкоголя в аэропортах и самолетах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.