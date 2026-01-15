Администрация ТЦ "Крокус Сити" объявила о борьбе с нелегальным дрифтом на парковке

Администрация торгового центра "Крокус Сити" заявила о готовности бороться с нелегальным дрифтом на своей парковке. Решение было принято после распространения в Сети видео с опасными заездами, а также многочисленных жалоб от жителей близлежащих домов, которые страдают от постоянного шума моторов.

Как рассказал дрифт-пилот Андрей Минаев, неофициальные заезды на этой площадке проводятся уже около 5 лет, преимущественно после 23:00. Гонщики считают ее одним из немногих подходящих мест для тренировок. Однако, по словам адвоката Равиля Искандарова, дрифт разрешен только на специально оборудованных трассах.

