Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 08:15

Общество

"Новости дня": УК могут получить штраф в 300 тыс рублей за плохую уборку снега

"Новости дня": УК могут получить штраф в 300 тыс рублей за плохую уборку снега

"Новости дня": эксперт разъяснила правила отсутствия на работе из-за непогоды

Новые правила для производителей готовой еды будут действовать в России с 2026 года

"Новости дня": социальные выплаты повысят в России с 1 февраля 2026 года

"Миллион вопросов": юрист рассказала, чем люди рискуют при покупке апартаментов

"Новости дня": россияне начали массово возвращать товары на маркетплейсы после Нового года

Снегопад временно прекратится в Москве в ночь на 15 января

"Вопрос спорный": нужно ли ужесточать наказание за оскорбления в России

Продажи снегоуборочного инвентаря выросли в 3,5 раза из-за непогоды в Москве

Медики предупредили москвичей о рисках крещенских купаний на фоне морозов

Жители Москвы имеют право подать жалобу на управляющую компанию, если она некачественно убирает снег и наледь на придомовой территории. В случае подтверждения нарушения организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

В зону ответственности УК входит вся придомовая территория. Во время снегопада ее обязаны убирать каждые три часа, а после окончания осадков расчистить тротуары и проезды в течение 12 часов.

Специалисты также должны регулярно осматривать и очищать от снега и сосулек козырьки подъездов и крыши. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика