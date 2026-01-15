15 января, 08:15Общество
"Новости дня": УК могут получить штраф в 300 тыс рублей за плохую уборку снега
Жители Москвы имеют право подать жалобу на управляющую компанию, если она некачественно убирает снег и наледь на придомовой территории. В случае подтверждения нарушения организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.
В зону ответственности УК входит вся придомовая территория. Во время снегопада ее обязаны убирать каждые три часа, а после окончания осадков расчистить тротуары и проезды в течение 12 часов.
Специалисты также должны регулярно осматривать и очищать от снега и сосулек козырьки подъездов и крыши. Подробнее – в программе "Новости дня".