Врачи признали тюбинг одним из самых опасных зимних развлечений

Врачи предупреждают, что катание на тюбинге стало одним из самых опасных зимних развлечений. Только за новогодние праздники десятки человек обратились за медицинской помощью с серьезными травмами, включая переломы, трещины костей, смещения и вывихи.

Травматологи призывают граждан отказаться от рискованных экспериментов с этим видом отдыха. Если пострадавший, особенно ребенок, находится без сознания, его ни в коем случае нельзя поднимать или тормошить, чтобы не усугубить возможные повреждения позвоночника.

Необходимо немедленно вызвать скорую помощь и бригаду МЧС для профессиональной транспортировки на щите. Даже если человек встал после падения и чувствует себя хорошо, но позже появились жалобы, нужно сразу обратиться в травмпункт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.