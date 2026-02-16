Форма поиска по сайту

16 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 февраля

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от 68-го до 77-го километра, сообщил специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения на радиальных трассах в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

