В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра автомобилей

В России собираются ужесточить контроль за проведением техосмотра автомобилей. Основные нововведения направлены на борьбу с недобросовестными операторами: появится механизм их отключения от ЕАИСТО без согласования с Союзом страховщиков.

Это поможет быстрее пресекать выдачу нелегитимных диагностических карт. Для контроля состояния такси операторы техосмотра смогут проверять машины через федеральную систему "Такси".

Для обычных автовладельцев процедура будет упрощена. Они смогут предъявлять операторам вместо бумажных документов электронные выписки из реестра транспортных средств. Поправки в закон уже отправлены на рассмотрение правительства и ожидается, что они вступят в силу с 1 сентября.

