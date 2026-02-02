Несколько электричек в Москве выбились из графика из-за непогоды

Несколько электричек Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги выбились из графика из-за аномальных морозов. По прогнозам синоптиков, холода в столице задержатся до конца рабочей недели, и лишь с 4 февраля температура начнет постепенно повышаться.

Тем временем в Москве продолжается круглосуточная уборка снега. Коммунальщики расчищают дороги, тротуары и крыши. По словам заместителя директора ГБУ "Жилищник Донского района" Александра Губанова, для ликвидации последствий снегопада в районе задействованы 41 единица собственной уборочной техники, а также привлеченная.

