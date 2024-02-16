Автостанции Орехово и Варшавская в Москве остановят работу с 26 февраля

Автобусные станции Орехово и Варшавская закроются через 10 дней. Междугородние рейсы южного и юго-восточного направлений переводят в новый автовокзал Красногвардейский.

Красногвардейский открылся в декабре 2023 года. Отсюда можно выехать в более чем 30 городов России – от Ставрополя до Ростова-на-Дону. В день новый автовокзал может обслужить до четырех тысяч человек.

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