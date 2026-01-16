Минтранс не увидел причин для увеличения скоростного лимита на платных трассах. Ограничение пока останется 130 километров в час.

Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что с учетом нештрафуемого порога автомобилисты могут разгоняться до 150 километров в час. Этого, по словам министра, достаточно.

В ведомстве рассматривают возможность поднять лимит на других трассах, например, на "Тавриде". Там сейчас разрешенная скорость составляет 90 километров в час.

