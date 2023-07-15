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Транспорт

ФАС и Генпрокуратура начали проверку цен на авиабилеты

ФАС и Генпрокуратура начали проверку цен на авиабилеты

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Эксперты объяснили, почему подорожают авиабилеты в РФ до конца 2023 года

Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура РФ начали проверять цены на авиабилеты. В частности предметом проверки стали принципы ценообразование стоимости билетов. Ведомства намерены также оценить тарифы и сборы за обслуживание самолетов.

Ранее совладелец Внуково предположил, что стоимость авиабилетов на перелеты по России в этом году может вырасти на 15-20%, а на зарубежные рейсы – на 40%.

Будет ли подорожание? И на сколько? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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