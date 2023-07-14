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"Техно": электросамокаты подключат к "Глонасс"

"Техно": электросамокаты подключат к "Глонасс"

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Электросамокаты будут подключены к "Глонасс". С его помощью автоматически будет контролироваться скорость самокатов и, если необходимо, снижаться.

Стало известно, что получено разрешение на тестирование летающего электромобиля Model A. Главная особенность авто в том, что после вертикального взлета авто ложится набок, превращаясь в своеобразный биплан.

Англоязычный Google будет использовать пользовательскую информацию для улучшения собственных сервисов. Данные будут использоваться в коммерческих целях. Об этом – в программе "Техно".

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