Москва онлайн покажет торжественный финиш ралли "Шелковый путь"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть финиш и торжественное награждение победителей ралли "Шелковый путь". Мероприятие пройдет на Васильевском спуске у стен Кремля.

Международное ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Казани. Маршрут гонки проходил по территориям Республики Татарстан, Башкирии, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Московской областей.

Смотрите прямую трансляцию 15 июля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.