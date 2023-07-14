Подозреваемому в убийстве капитана Ржицкого предъявили обвинения

Фото: МВД России

Предполагаемому убийце капитана 2-го ранга, командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого Сергею Денисенко предъявили обвинения в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", – говорится в уведомлении.

Уроженец Украины Денисенко несколько раз выстрелил в Ржицкого 10 июля. На следующий день подозреваемого задержали. В квартире, где проживал Денисенко, нашли пистолет с глушителем. Он признался, что планировал вылететь в Турцию, а затем перебраться в Швейцарию.

По факту убийства Ржицкого было возбуждено уголовное дело. Денисенко арестовали на два месяца. Подозреваемый признал свою вину.

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