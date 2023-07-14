Администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" доставили в ГУ МВД Москвы

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Администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" задержали по подозрению в вымогательстве и доставили на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Обвинения задержанному пока не предъявлялись", – уточнили источники.

По данным журналистов, в настоящий момент полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия с подозреваемым.

Как отмечают в СМИ, по делу о вымогательстве задержали еще несколько человек, их личности не раскрываются.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что задержанным администратором "Кремлевской прачки" является экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков.

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