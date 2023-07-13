ФСБ задержала за госизмену сменившего пол россиянина

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ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, профинансировавшего ВСУ, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

По данным спецслужб, россиянин причастен к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России. Установлено, что он совершил безналичный перевод на расчетный счет в украинском банке с целью оказать помощь ВСУ.

Речь идет об активисте ЛГБТ-движения, изменившем половую принадлежность с женщины на мужчину. Он также является волонтером правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", признанного в РФ иностранным агентом, и администратором тематического антироссийского информационного ресурса.

Ранее ФСБ задержала за госизмену конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону. Как выяснили сотрудники ведомства, с февраля по апрель 2023 года россиянин выполнял задания ГУР Украины. В отношении подозреваемого также возбудили уголовное дело по факту государственной измены.

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