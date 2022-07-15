"Аэрофлот" возобновил полеты в Бодрум и Даламан

"Аэрофлот" возобновил полеты в Бодрум с 15 июля. А с 17 июля компания возобновит рейсы в Даламан. На курорт у Эгейского моря полеты будут выполняться ежедневно, в Даламан самолеты будут летать три раза в неделю.

Как это скажется на стоимости путевок в Турцию? Может ли цена снизиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.