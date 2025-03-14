Новости регионов: десять рейсов отложили в аэропорту Южно-Сахалинска до 15 марта

Десять рейсов отложили в аэропорту Южно-Сахалинска до 15 марта. На регион обрушились мощный ветер и метель. Выполнять посадку или взлет в таких условиях опасно, сообщила пресс-служба авиагавани. В аэропорту уточнили, что утром успели сесть самолеты из Пекина и Москвы. Также из-за плохой видимости часть региональных трасс закрыта. Школьники и студенты учатся из дома. Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до 15 марта.

В Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне в ночь на 13 марта. Эксперты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимых концентраций по саже, взвешенным веществам и угарному газу в нескольких районах. Врачи рекомендуют жителям держать окна закрытыми, а на улицу выходить только в масках и респираторах. Огонь охватил территорию площадью в 2,5 тысячи квадратных метров.

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