Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновится с 1 октября

Авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении полетов в Москву с 1 октября. Если рейсы появятся, то Кишинев будет новым европейским хабом для российских туристов. Особенно после того, как некоторые страны ЕС стали блокировать въезд для россиян с действующим "шенгеном".

Сколько будут стоить билеты? И как меняется шенгенская зона для граждан РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.