На станции метро "Нагатинский Затон" БКЛ откроется подземный музей

В Москве готовят к открытию подземный музей. Он заработает на станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии. Ее украсят 12 огромных панно с изображениями рыб, обитающих в протекающей рядом реке.

Пока архитекторы доводят до совершенства внешний вид станции, специалисты занимаются ее техническим оснащением.

Для того, чтобы полностью замкнуть Большое кольцо, необходимо завершить работы еще на девяти платформах. Запустить БКЛ хотят раньше срока. Если изначально планировали сделать это в конце 2023 года, то теперь обещают закончить строительство на год раньше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.