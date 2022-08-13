Единая служба управления наземным транспортом начала работать в Москве, ее основная цель стоит в обеспечении полного соблюдение городским наземным транспортом графика движения.

Ей контролируется порядка 1,4 тысячи маршрутов, которые проходят в город из Московской области. Уточняется, что в службе работают около 700 человек.

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