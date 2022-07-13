В Центральной России запретят заправлять автомобили бензином до полного бака

В РФ запретят автомобили бензином до полного бака. Новое правило вступает в силу на заправках с 14 июля. Пока речь идет только о Центральной России, но вскоре оно должно распространиться на все регионы. Об отказе от заправки до полного бака договорились на совещании руководителей АЗС.

По мнению автоэкспертов, такая мера не только поможет избежать недостатка топлива в сезон отпусков, но и пойдет на пользу транспорту. Полная заправка способна со временем вывести из строя особую систему вентиляции автомобиля. А в дальнейшем может пострадать даже ходовая часть.

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