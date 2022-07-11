Эксперт спрогнозировал снижение стоимости бензина на АЗС в России

Оптовые цены на топливо упали, но бензин для российских водителей не дешевеет. По мнению экспертов топливного рынка, из-за нестабильной политической ситуации стоимость может поменяться в любой момент. Если сейчас снизить цены на бензин, а потом резко поднять, то можно спровоцировать напряженность среди водителей. Поэтому операторы АЗС пока ждут.

Если хотя бы полгода стоимость топлива будет стабильно низкой, то и розничные цены на бензин пойдут вниз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.