Агрегаторов такси могут обязать передавать данные в ФСБ

ФСБ получит доступ ко всем базам данных заказов такси. Это произойдет, если Госдума примет новую версию закона об агрегаторах. Она уже внесена в нижнюю палату парламента.

Насколько безопасно такое открытие доступа к базам данных? Как отнеслись к этому перевозчики? И что изменится для пассажиров?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

