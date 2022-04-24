Nissan прекратит производство автомобилей марки Datsun – СМИ

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Японский концерн Nissan Motor прекратит выпускать автомобили марки Datsun. Об этом сообщила газета Nikkei.

Компания перенаправит ресурсы на развитие производства электромобилей. Помимо этого, в Nissan отметили падение спроса на автомобили Datsun.

По данным MarkLines, занимающейся исследованиями авторынка, в прошлом году было продано на 90% меньше автомобилей Datsun (около 6 400), чем в 2016 году (87 300).

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что первый российский серийный электромобиль может сойти с конвейера уже в 2022 году. При этом к 2030 году общий объем производства такого транспорта должен превысить 730 тысяч единиц.

До этого сообщалось, что в России создадут линейку отечественных экоавтомобилей, в том числе на водородных, топливных элементах. Кроме того, Минпромторг собирается обязать российских автопроизводителей выпускать долю "зеленых" моделей, к которым относятся электрокары.

