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Новости

12 мая, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 мая

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Пешеходный мост "Багратион" закроют на реконструкцию с 12 мая

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Пешеходный мост "Багратион" закроется на реконструкцию с 12 мая

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на Дмитровском шоссе у станции метро "Петровско-Разумовская", а также в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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