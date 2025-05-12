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12 мая, 08:00

Транспорт

Летающий автомобиль представили в Словакии

Летающий автомобиль представили в Словакии

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В Словакии представили серийную версию машины AirCar 2. Двухместный автомобиль всего за 1 минуту и 20 секунд трансформируется в самолет.

Этот летательный аппарат способен разогнаться в воздухе до 250 километров в час и может пролететь до 1 000 километров. Компания-производитель заявила, что с 1 января 2026 года начнет выпускать по 100 таких машин в год. Цена автомобиля с крыльями начинается от 800 тысяч долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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