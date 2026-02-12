Столичные электросуда на двух маршрутах следуют с увеличенными интервалами

Электросуда 1 и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта следуют с увеличенными интервалами из-за сложной ледовой обстановки. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Кленовый бульвар", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно не работают. Для обеспечения прохода судов по акватории в круглосуточном режиме задействованы ледоколы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.