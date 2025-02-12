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12 февраля, 17:30

Транспорт

Первая женщина-помощник машиниста "Сапсана" вышла в рейс

Первая женщина-помощник машиниста "Сапсана" вышла в рейс

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Софья Дорофеева стала первой женщиной в России, допущенной к управлению высокоскоростным поездом в качестве помощника машиниста. Ранее она работала машинистом пригородных электричек, а затем решила освоить скоростные поезда.

После обучения и стажировки Софья получила допуск к работе на "Сапсане". Теперь ее постоянный маршрут – от Ленинградского вокзала до Санкт-Петербурга. Она признается, что это новый ритм жизни, но уверена, что справится с задачей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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