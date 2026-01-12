12 января, 12:45Транспорт
Пассажиры столкнулись с задержками и отменой рейсов в аэропортах Москвы из-за снегопада
Последние дни в Московском регионе не прекращались снегопады, поэтому пассажиры столкнулись с отменой и переносами своих рейсов.
На ситуации в воздушных гаванях сказалась не только непогода, но и традиционная нагрузка после праздников. Поэтому для многих москвичей оказалось сложной задачей вернуться домой после новогодних каникул.
Подробнее о том, что сейчас происходит в столичных аэропортах – в эфире телеканала Москва 24.