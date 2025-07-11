Москвичам рассказали об одном из самых популярных видов городского транспорта

Ко Дню московского транспорта горожанам рассказали об одном из самых популярных видов транспорта в столице – речном трамвайчике.

Речные трамвайчики стали полноценным городским транспортом, как электробус или метро. Электросуда могут перевозить до 50 пассажиров. Там есть Wi-Fi, возможность заряжать гаджеты. Этому экологичному всесезонному речному транспорту на электрическом ходу нет аналогов в мире.

Кроме того, на их борту москвичи устраивают романтические свидания, фотосессии, а блогеры снимают клипы для соцсетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

