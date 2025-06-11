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11 июня, 10:15

Транспорт

В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

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По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), утро в столице проходит в штатном режиме – загруженность на дорогах оценивается в 3 балла. В течение дня локальные затруднения возможны на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются заторы на выездах из города. Внимание водителей также просят обратить на строительные работы у 31-го километра МКАД и возможные аварии на трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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