В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), утро в столице проходит в штатном режиме – загруженность на дорогах оценивается в 3 балла. В течение дня локальные затруднения возможны на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются заторы на выездах из города. Внимание водителей также просят обратить на строительные работы у 31-го километра МКАД и возможные аварии на трассах.

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