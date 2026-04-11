Новости города: в Москве возобновили работу сервисы кикшеринга

Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве после временной приостановки проката из-за снегопада. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. Аренда доступна только тем горожанам, которые прошли верификацию через Mos ID – аккаунт портала mos.ru. Новое правило ввели, чтобы предотвратить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) детьми и подростками, которые не достигли 18 лет, а также с целью быстрого выявления нарушителей ПДД.

Более 50 автономных трамваев работают на втором Московском трамвайном диаметре (Т2). Как сообщили в столичном Дептрансе, пассажиров перевозят новейшие составы "Витязи", а также "Львенок-Москва". Они проезжают по проспекту Академика Сахарова без подключения к проводам. Благодаря этому удалось сэкономить более 1 миллиона киловатт в час электроэнергии.

