"Новости дня": в ЦППК началась подготовка поездов к лету

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала подготовку поездов к лету. До конца весны специалисты проверят 4 тысячи вагонов. Они протестируют механику, электрику, контрольные приборы, освещение и климатические системы.

Больше всего внимания уделят вентиляции, видеонаблюдению и внутренней связи между пассажирами и машинистом. Над каждым составом работает команда из 50 специалистов, диагностика занимает 12 часов.

