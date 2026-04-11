Услуги автомоек в Москве за два года подорожали в 2,5 раза

За последние два года услуги автомоек в Москве подорожали в 2,5 раза. Из‑за этого многие водители предпочитают отправляться отвозить на мойку машины в Подмосковье, где цены ниже при сопоставимом качестве.

Основная причина роста цен – увеличение расходов на аренду, моющие средства, обслуживание импортного оборудования, воду и электричество. При этом спрос остается высоким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

