В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 марта

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 32-го километра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центре города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

