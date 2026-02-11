Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 17:30

Транспорт

Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы

Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы

Москвичам рекомендовали пересесть на метро до конца рабочей недели из-за снегопада

ЦОДД призвал водителей пользоваться общественным транспортом из-за непогоды в Москве

ГАИ Московской области приостановила регистрацию авто из-за сбоя

Капитальный ремонт Ростокинского путепровода начался в Москве

Совфед предложил отменить комиссии при оплате штрафов за нарушения ПДД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

Новые правила авиаперевозок вступят в силу в России с 1 марта

Табло на автовокзалах Москвы перешли в онлайн-режим

Новые электробусы вышли на маршрут № 776 у станции столичного метро "Новогиреево"

Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы. Потом они приостановят полеты до нормализации ситуации с топливом в республике. Об этом сообщили авиакомпании Nordwind и "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот".

Для возврата купленных билетов пассажирам рекомендуют обращаться по месту приобретения. По словам туроператоров, вывоз российских туристов с Кубы займет до двух недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика