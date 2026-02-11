Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы. Потом они приостановят полеты до нормализации ситуации с топливом в республике. Об этом сообщили авиакомпании Nordwind и "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот".

Для возврата купленных билетов пассажирам рекомендуют обращаться по месту приобретения. По словам туроператоров, вывоз российских туристов с Кубы займет до двух недель.

