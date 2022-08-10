Немецкая компания Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года из-за ситуации на Украине. Об этом говорилось в заявлении авиакомпании.

Все рейсы в Россию и из страны в течение этого периода будут отменены. Также в немецкой компании отметили, что они продолжают следить за развитием ситуации и поддерживает тесные контакты с национальными и международными властями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.